Wegenwerken Broeke gaan derde fase in Lieke D'hondt

02 februari 2020

15u23 0 Ronse De heraanleg van Broeke in Ronse is een nieuwe fase ingegaan. De werken schuiven op naar de zone vanaf de Oudestraat tot aan het kruispunt in de Kruisstraat.

De Oudestraat zal tijdens weekdagen volledig afgesloten zijn ter hoogte van Broeke voor de aanpassing van het fietspad en de rijweg. Er is een omleiding voorzien langs de Kruisstraat. ’s Avonds en tijdens het weekend zal de aannemer ervoor zorgen dat de doorgang vanuit Broeke naar de Oudestraat wel mogelijk zal zijn. “De signalisatie in de Oudestraat zal aangepast worden zodat het verkeer komende uit de Oudestraat via de Kruisstraat richting Ronse mag uitrijden”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Aangezien het zicht bij het uitrijden daar beperkt is, is voorzichtigheid wel geboden. De doorgang van de Klevestraat naar Broeke is ook mogelijk, zodat het verkeer ook via de Klevestraat kan wegrijden. Dat deel van Broeke maakt wel nog deel uit van een werfzone, dus ook daar staat voorzichtigheid voorop.”

Ondertussen zijn in het deel van Broeke tussen de Glorieuxlaan en de Klevestraat de voetpaden aangelegd en is de onderlaag van de wegverharding aangebracht. In de zone tussen de Klevestraat en de Jacob Van Arteveldestraat, worden de voetpaden binnenkort aangelegd. Er is wel al een voorlopige wegverharding in steenslag aangelegd.