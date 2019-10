Weg met lantaarnpalen, hier zijn de lichtbakens: Ruien en Ronse zijn testgebied voor nieuwe vorm van verlichting op fietssnelwegen Lieke D'hondt

10 oktober 2019

18u07 0 Ronse Als eerste in onze provincie krijgen de fietssnelwegen in Ruien (F45) en Ronse (F421) lichtbakens. In plaats van er grote lantaarnpalen te plaatsen voor de openbare verlichting, zijn er kleinere lichtelementen bevestigd op het wegdek. Oost-Vlaanderen investeert 16.601 euro in dit proefproject.

Het proefproject gaat uit van de provincie Oost-Vlaanderen dat zo actief wil meewerken aan het voorkomen van lichtvervuiling. Door te veel verlichting kan de natuur verstoord raken. De overheid wil daarom een afweging maken tussen voldoende verlichting om de fietsers comfortabel en veilig te laten gebruikmaken van de fietspaden en niet te veel licht om de omgeving niet te verstoren.

In Ruien gaat de provincie na of de lichtbakens geschikt zijn voor gebruik over een langere afstand, in Ronse ligt de focus op het gebruik in bosgebied

“In twee testzones in Ronse en Kluisbergen hebben we zogenaamde lichtbakens laten plaatsen die werken met geleidingslichtjes op zonne-energie”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen). “We onderzoeken of deze vorm van verlichting voldoende meerwaarde biedt voor fietsers, zonder een grote impact op de omgeving te hebben. Voor dit proefproject hebben we een type lichtbaken met een beperkte opwaartse straling geselecteerd.”

Fietsers kunnen de nieuwe lichten ontdekken tussen de Kapellestraat en Kattestraat in Ruien en tussen de Rotterij en de Verbrandenbosstraat in Ronse. In Ruien gaat de provincie na of de lichtbakens geschikt zijn voor gebruik over een langere afstand, in Ronse ligt de focus op het gebruik in bosgebied.

Veilig, snel en gezond

Gillis hoopt dat de fietsverlichting pendelaars en scholieren kan overtuigen om vaker op de fiets te springen. “De provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om op haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Goede verlichting hoort daar zeker bij, ook ’s nachts en in natuurlijke omgevingen. Door kwalitatieve, veilige, comfortabele en ruime fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen.”