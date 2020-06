Website en noodnummer Ronse Helpt verdwijnen Lieke D'hondt

26 juni 2020

12u05 0 Ronse Het hulpplatform Ronse Helpt wordt voorlopig afgebouwd. De stad richtte het platform op tijdens de coronacrisis om alle hulpvragen te bundelen, maar vindt de tijd rijp om de website af te sluiten.

Vrijwilligers die bereid waren om te helpen, konden via het platform in contact gebracht worden met inwoners die hulp nodig hadden. Nu de piek van de coronacrisis voorbij is, heeft de stad besloten het platform af te bouwen. De website en het noodnummer 055/23.28.08 worden opgeheven. Wie nog vragen of problemen heeft, kan wel nog bij hij Sociaal Huis terecht via het algemene telefoonnummer 055/23.28.54. Ook het e-mailadres ronsehelpt@ronse.be blijft nog actief. Tot slot zullen de opgebouwde contacten met de vrijwilligers eveneens verdergezet worden.