Wandel door Ronse vanuit je luie zetel: Virtueel Ronse is nieuwste tool van Toerisme Ronse Lieke D'hondt

12 maart 2020

14u33 10 Ronse Ronse heeft er een nieuw middel bij om toeristen en inwoners te laten genieten van de stad. Met ‘Virtueel Ronse’ kan iedereen via de computer, gsm of laptop rondwandelen in de stad. “Op die manier willen we extra bezoekers aantrekken.”

Bij de opening van het toeristisch seizoen hoort in Ronse steevast een nieuw platform om de toeristen te overtuigen naar de stad te komen. Twee jaar geleden was dat een nieuwe website, vorig jaar een nieuw vakantiemagazine en dit jaar Virtueel Ronse. De dienst Toerisme werkt voor de nieuwste aanwinst samen met de firma Poppr die het mogelijk maakt om vanuit je luie zetel rond te kijken in de stad. Met een VR-bril maak je de beleving helemaal compleet.

Helikopterperspectief

“Wie surft naar de website www.virtueelronse.be krijgt een beeld van Ronse vanuit helikopterperspectief”, vertelt Annelies Lenoir van de dienst Toerisme. “Vervolgens kan je inzoomen op de belangrijkste locaties in de stad. Dankzij de 360° video’s op buiten- en binnenlocaties kunnen de toeristen plekjes bezoeken waar ze anders misschien niet zouden komen. Het lijkt bovendien alsof ze fysiek door de stad lopen.”

We kunnen onze troeven nu wereldwijd uitspelen. Het is bovendien een handige tool voor wie een eerste indruk wil krijgen van de bezienswaardigheden of voor mensen met een fysieke beperking Annelies Lenoir van de dienst Toerisme

Met de nieuwe ontwikkeling wil Toerisme Ronse extra bezoekers aantrekken. “We kunnen onze troeven nu wereldwijd uitspelen. Het is bovendien een handige tool voor wie een eerste indruk wil krijgen van de bezienswaardigheden of voor mensen die door een fysieke beperking of sluitingsuren van de trekpleisters niet binnen kunnen”, zegt Lenoir.

Ook horeca en handelszaken

“Virtueel Ronse is meer dan foto’s en video’s alleen”, vertelt Julie Moreau van Poppr. “Het is een echte marketingtool om meer bezoekers aan te trekken. Lokale zaken, zoals restaurants of logiesuitbaters, kunnen aansluiten zodat hun zaken ook zichtbaar zijn in Virtueel Ronse. Aan de applicatie hangt ook een meetsysteem, zodat we nauwkeurig kunnen nagaan waar de bezoekers van de site blijven hangen.”

Wie benieuwd is naar Virtueel Ronse, kan al een kijkje nemen op de website. Er zijn momenteel een tiental locaties op de site, waaronder de Sint-Hermesbasiliek, het station en de Hoge Mote. In mei zullen ze aangevuld worden met andere plekjes zoals de Kleine Markt, de Wijnstraat en ’t Rosco en de handelszaken die er op intekenen.