Vzw Vleugels van Hoop barbecuet voor projecten in Centraal Afrika Lieke D'hondt

21 mei 2019

15u14 0 Ronse De Ronsese vzw Vleugels van Hoop organiseert op zondag 23 juni een barbecue om middelen binnen te halen voor hun projecten in Centraal Afrika.

De barbecue vindt plaats in parochiezaal De Klijpe in Ronse, Zonnestraat 516b. Inschrijven kan via info@vleugelsvanhoop.be of 055/21.70.92. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen betalen naargelang hun leeftijd 5 of 10 euro. “Met de steun van de Ronsenaars wil Vleugels van Hoop de mensen in Centraal Afrika op weg helpen zodat ze op termijn voor zichzelf een waardig leven kunnen opbouwen”, klinkt het bij de vzw. “We bieden directe financiële steun aan projecten in de regio van de grote meren. Zo kunnen we niet alleen efficiënt en snel werken, maar stimuleren we ook de lokale economie en helpen we de bevolking om zelf de handen uit de mouwen te steken.”

Meer info over de vzw en de barbecue op de website van Vleugels van Hoop.