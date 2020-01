Vzw De Bolster krijgt broodnodige nieuwe auto: “Grote investeringen zijn door besparingen nagenoeg onmogelijk” Lieke D'hondt

27 januari 2020

10u59 0 Ronse Vzw De Bolster heeft in Ronse een splinternieuwe auto cadeau gekregen. De afdeling voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan dankzij de wagen extra individuele uitstappen organiseren voor de cliënten.

Het is voor vzw De Bolster als zorgvoorziening niet altijd gemakkelijk om grote investeringen te doen en bijvoorbeeld een nieuwe auto aan te kopen. De missie van de vzw is om haar cliënten bij te staan in het uitbouwen van een zo kwalitatief mogelijk leven, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Maar gezien de zware besparingen in de zorgsector zijn de middelen die daarvoor ter beschikking zijn, erg beperkt. Grote investeringen worden nagenoeg onmogelijk. De effecten van de besparingen zijn onmiddellijk voelbaar in het leven van de cliënten: zonder transportmogelijkheden zijn er bijvoorbeeld geen activiteiten op verplaatsing, waardoor de leefwereld van deze mensen bijzonder klein wordt.

Door over een extra voertuig te beschikken zijn wij bijvoorbeeld in staat om extra individuele uitstappen te organiseren. vzw De Bolster

Meerwaarde

Skoda Belgium reikt De Bolster daarom de hand en engageert zich om de volledige leasingkosten van de nieuwe auto te dragen via het project ‘Give and Gain’. “Dat project organiseren we jaarlijks twee keer vanuit D’Ieteren, met als doel de mobiliteit van zoveel mogelijk mensen te verbeteren”, zegt districtsmanager Nico De Lepeere. “Het personeel organiseert zelf verschillende acties om giften in te zamelen die we vervolgens verdelen onder diverse goede doelen.” De keuze viel daarbij niet toevallig op De Bolster. “Bij Skoda staan human touch en familiewaarden altijd centraal. Binnen D’Ieteren hebben we spijtig genoeg ook een collega die een niet-aangeboren hersenletsel heeft. Daardoor was het voor mezelf niet moeilijk om dit project voor te leggen en te verdedigen.”

De afdeling NAH van vzw De Bolster, waar personen met ernstige hersenletsels als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, progressieve ziekte of hartaanval woon- en dagondersteuning krijgen, is blij met de gift. “Door over een extra voertuig te beschikken zijn wij bijvoorbeeld in staat om extra individuele uitstappen te organiseren. Dat is een belangrijke meerwaarde voor onze cliënten, die op eigen kracht vaak niet in staat zijn om dergelijke zaken te doen”, vertelt een medewerkster.

Autosalon

Als kers op de taart kregen de cliënten van de afdeling NAH ook vrijkaarten voor het autosalon. Ze werden als vips ontvangen op de Skoda-stand, waar ze mooie geschenken kregen. Een ontmoeting met de grote baas Karl Lechat, mocht ook niet ontbreken. “We zijn heel tevreden dat we dit project kunnen steunen. De lach die we vandaag zien op de gezichten van de cliënten geeft ons nog meer motivatie om in te zetten op dergelijke projecten in de toekomst”, besluit Lechat.