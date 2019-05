Vzw D’Hoppe Bergop lanceert zomerbier d’hopke Lieke D'hondt

23 mei 2019

14u16 2 Ronse Een groep vrienden en enkele horecazaken uit het gehucht D’Hoppe vlakbij Ronse hebben een eigen bier gelanceerd. “Het d’hopke is een echt zomerbier. Wie er eentje drinkt, wil er nog één.”

Bart De Kegel van café Caplette in D’Hoppe speelde al langer met het idee om een bier te lanceren. “Ik heb daarvoor brouwer l’Anti uit Maarkedal gecontacteerd. Na vier probeersels wist ik dat we een goed en lekker biertje te pakken hadden”, vertelt De Kegel. In plaats van het bier zelf op de markt te brengen, stapte hij naar vzw D’Hoppe Bergop waar hij ook zelf lid van is. De vzw bestaat uit een groep vrienden die opnieuw meer leven in D’Hoppe wil blazen. “We hebben besloten om het bier samen uit te brengen. Eerst zal het in enkele horecazaken op D’Hoppe te koop zijn, daarna willen we het ook in de handelszaken in de buurt verkopen.” Het d’hopke blijkt al in de smaak te vallen, want de flesjes gaan vlot over de toog. “Het is een licht biertje van zes graden, blond en ongefilterd. Het drinkt ook makkelijk: wie er eentje drinkt, wil er nog één”, verzekert De Kegel.