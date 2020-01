Vuurwerkshow op 70ste Bommels in Ronse wordt “minder luid, maar minstens even spectaculair” Ronny De Coster

02 januari 2020

13u02 3 Ronse Omdat de Bommelsfeesten 70 jaar bestaan, hebben de Stedelijke Raad der Bommels en het stadsbestuur dit jaar gekozen voor een niet traditioneel vuurwerk. “Het wordt een totaalspektakel met vuurspuwers, vuurwerk en muziek. Minder luid, maar minstens even spectaculair ”, zegt schepen Ignace Michaux.

De beslissing om het dit jaar over een andere boeg te gooien, heeft volgens de schepen niets te maken met de actuele discussie pro of contra vuurwerk. “We hebben samen met de Raad der Bommels maanden geleden al besloten dat we op de 70ste Bommels een totaalspektakel met vuur, licht en muziek wilden in plaats van een klassiek vuurwerk”, zegt Michaux.

Heel andere show

Bij dat spektakel gaan volgens de schepen nog altijd vuurpijlen de lucht in, maar die zullen minder hinder veroorzaken. “Bij een traditioneel vuurwerk gaan de pijlen tot wel 150 meter hoog. In het spektakel dat we dit jaar voorzien, zal dat nog maximaal vijftig meter zijn. Daardoor blijft de impact op en in de nabije omgeving van de Grote Markt. Maar laat het wel duidelijk zijn, dat dit geen afbouw is. Integendeel:het is een andere show, die minstens even indrukwekkend zal zijn als het vuurwerk van de voorbije jaren. We vieren immers de 70ste verjaardag van hét feest van Ronse. Op het stadhuis, dat het decor zal vormen voor het licht en vuurspektakel, komen vuurblazers. Lichteffecten en bijhorende muziek moeten het plaatje helemaal af maken”, voorziet Michaux.

Het licht- en vuurspektakel vindt plaats op zaterdag 11 januari omstreeks 21.30 uur. Het zal de stad 5.000 euro kosten, hetzelfde budget dat Ronse de voorbije jaren betaalde voor het vuurwerk.