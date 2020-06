Vrouw die onverzekerd rondrijdt, krijgt geen straf omdat ze het financieel moeilijk heeft LDO

29 juni 2020

10u53 0 Ronse De politierechter in Oudenaarde heeft begrip getoond voor een 43-jarige vrouw uit Ronse die zonder verzekering met haar wagen rondreed. Omdat de vrouw het financieel moeilijk heeft, krijgt ze opschorting van straf.

Agenten stelden tijdens een routinecontrole vast dat de auto van de Ronsese niet verzekerd was. Bovendien kon ze haar rijbewijs en identiteitskaart niet voorleggen. “Ik bevond me toen in een moeilijke situatie en vooral financieel zag ik geen uitweg meer”, legde de vrouw uit in de politierechtbank. De politierechter toonde begrip en besloot geen boete op te leggen. De vrouw moet wel de gerechtskosten van dertig euro betalen.