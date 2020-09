Vrijwilligers ruimen in één dag 2,5 ton afval op tijdens World Cleanup Day Lieke D'hondt

20 september 2020

19u23 0 Ronse JCI Ronse heeft samen met De Noordboom de World Cleanup Day in Ronse in goede banen geleid. Al voor het derde jaar op rij gingen vrijwilligers op pad met vuilniszakken, handschoenen en grijpers om het zwerfvuil in de stad op te ruimen. Resultaat: meer dan 2,5 ton afval minder in de Ronsese straten.

In verschillende steden en gemeenten in de hele wereld is afgelopen weekend opgeruimd. De World Cleanup Day wil met de wereldwijde burgeractie de problematiek van zwerfafval benadrukken. “De mens heeft afval gecreëerd en ons ecosysteem kan daar werkelijk niets mee aanvangen. Net daarom is het zo belangrijk dat wij het probleem voorgoed een halt toeroepen. En bij voorkeur vandaag nog”, zegt commissiedirecteur van JCI Hans Everaert. Voor de opruimactie in Ronse kregen JCI en De Noordboom ook logistieke steun van het stadsbestuur. “Het was een plezier om nog eens de handen uit de mouwen te kunnen steken, zeker na de voorbije maanden waar je bij de organisatie van een event met heel wat extra beperkingen moet rekening houden”, vertelt Everaert. “De geslaagde samenwerking met De Noordboom kon in een honderdtal mensen op de been brengen waarbij we in totaal 2.500 kg restafval en 50 zakken PMD hebben verzameld.”

Naast lege verpakkingen, blikjes en sigarettenpeuken vonden de vrijwilligers onder andere een tafel met drie poten, een salontafel, twee oude televisies, een kapotte pomp en een tapijt. “Ontzettend jammer wetende dat je dat allemaal perfect in het containerpark kan deponeren, maar wij zijn alvast fier dat we Ronse vandaag toch iets properder hebben kunnen maken.”