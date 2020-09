Vrijetijdspas breidt uit: meer activiteiten mogelijk en automatisch in de bus bij kwetsbare Ronsenaars Lieke D'hondt

03 september 2020

16u24 0 Ronse Het systeem van de vrijetijdspassen in Ronse breidt uit. Met die passen kunnen alle Ronsenaars en specifiek ook de meest kwetsbare Ronsenaars kortingen krijgen op het sport- en cultuuraanbod in de stad. Er zullen meer activiteiten toegankelijk worden en kwetsbare gezinnen zullen de pas automatisch in de brievenbus krijgen.

De VT-pas is niet nieuw in Ronse. Elke Ronsenaar kan voor vijf euro een VT2-pas kopen en krijgt daarmee korting bij verschillende activiteiten zoals voorstellingen en kampen. Voor kwetsbare Ronsenaars is er de gratis VT1-pas waarmee ze extra kortingen tot 80 procent kunnen krijgen. Nu heeft de stad in overleg met het OCMW, middenveldorganisaties en adviesraden beslist het systeem uit te breiden.

Automatische toekenning

De opvallendste verandering is de automatische toekenning van de pas aan kwetsbare Ronsenaars. Iedereen met een OMNIO-statuut en mensen in schuldbemiddeling zullen de pas voortaan automatisch in de brievenbus krijgen. De sociale partners van de stad zullen ook een informatiecampagne op poten zetten om meer Ronsenaars aan een passende vrijetijdsinvulling te helpen.

Meer activiteiten

De stad kondigt ook aan dat er meer activiteiten toegankelijk zullen zijn met de VT-passen. Naast activiteiten van de diensten sport, cultuur en jeugd kunnen Ronsenaars ook er ook mee terecht bij de bibliotheek en de toeristische dienst. Met een VT1-pas is ook een korting van 70 procent voorzien in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Tot slot krijgen ook erkende verenigingen de mogelijkheid om in het systeem te stappen en VT-passen te aanvaarden. Eigenaars van een VT1-pas kunnen bij hen aan halve prijs inschrijven. De helft van die geboden korting zal door het stadsbestuur bijgepast worden zodat de verenigingen een beperkte financiële bijdrage moeten leveren. Omdat we ons nog in volle coronacrisis bevinden, heeft de stad beslist om voor het jaar 2020-2021 de kortingen van de VT-pas volledig terug te betalen aan de verenigingen.

Wie vragen heeft over de VT-pas kan mailen naar vtpas@ronse.be of langsgaan bij de diensten Jeugd, Sport of Cultuur van de stad.