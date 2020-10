Vriendinnen riskeren boete en celstraf voor winkeldiefstallen LDO

08 oktober 2020

15u49 0 Ronse Drie vriendinnen uit Ronse riskeren een celstraf van drie maanden en een boete van 400 euro voor winkeldiefstallen. Het trio werd op heterdaad betrapt in een Delhaizewinkel in Ronse terwijl ze haarkleuring en tabak wilden stelen.

Slechts één van de drie vrouwen kwam in de rechtbank opdagen. De 27-jarige S.B. had op 30 oktober 2018 afgesproken met haar vriendinnen om te gaan stelen in het warenhuis. Een werknemer had al snel in de gaten dat er iets mis was en sprak de beklaagde aan, die bekende. De overige beklaagden worden ook verdacht van een diefstal in de winkel op 22 november 2018 en de diefstal van een portefeuille op 24 februari 2019.

Op 19 november kennen ze hun straf.