Voorzitter en drie bestuursleden Raad der Bommels dienen ontslag in, stadsbestuur spreekt van ‘onregelmatigheden’ Lieke D'hondt

08 juli 2019

12u00 0 Ronse De Ronsese Bommels zijn in woelig vaarwater terechtgekomen. In één beweging hebben voorzitter Yves De Wolf, zijn ondervoorzitter, secretaris en de voorzitter van het sponsorcomité ontslag genomen uit de Raad der Bommels. “Er zijn onregelmatigheden opgedoken”, zegt schepen van Bommels Ignace Michaux (CD&V).

Elf jaar lang was Yves De Wolf voorzitter van de Raad der Bommels, maar daar komt per direct een einde aan. Interne strubbelingen liggen aan de basis van zijn ontslag. “Het is een publiek geheim dat enkele andere raadsleden en ik, die altijd in het belang van de Bommelsfeesten hebben gewerkt als vrijwilligers en nooit uit eigenbelang, werden geviseerd door machtsgeile personen”, vertelt De Wolf. Hij moest zich vorige week samen met het dagelijks bestuur van de Raad verantwoorden bij de burgemeester van Ronse, de schepen van de Bommels en de stadssecretaris. “Het stadsbestuur heeft enkele onregelmatigheden ontdekt in de Raad en daar wilden we meer uitleg over”, vertelt schepen van Bommels Ignace Michaux (CD&V). “Na dat gesprek hebben de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en voorzitter van het sponsorcomité ontslag genomen. We gaan als stad nu het een en ander onderzoeken.”

Wat er precies aan de hand is, willen de betrokkenen voorlopig niet kwijt. “Ik wil wel vermelden dat ik steeds correct heb gehandeld”, zegt De Wolf. “Er kan mij niets ten laste gelegd worden, behalve dat ik een te groot vertrouwen heb gehad in bepaalde mensen waarmee ik heb samengewerkt.” Volgens hem is er een mol aan het werk in de Raad. “Iemand binnen de Raad der Bommels is een mol die steun krijgt van hogerhand en zo kan ik niet werken. Daarom zag ik mij genoodzaakt mijn ontslag in te dienen. Nochtans heb ik altijd het beste van mezelf gegeven. Onder mijn voorzitterschap zijn de Bommels zelfs veel professioneler geworden.” Schepen Michaux ontkent de beschuldigingen van De Wolf dan weer. “Met mollen houden wij ons niet bezig.”

Nieuwe Bommels

De problemen in de Raad der Bommels brengen de volgende Bommelsfeesten volgens de schepen niet in gevaar. “Het schip is niet aan het zinken, er is enkel een probleem met de bemanning”, zegt Michaux. “Ik heb ondertussen al een vergadering gehad met de overgebleven leden van de Raad. Zij distantiëren zich van wat er is gebeurd en focussen zich op de organisatie van de volgende Bommelsfeesten. Een nieuwe voorzitter vinden is momenteel niet zo belangrijk, we steken gewoon een tandje bij om de volgende Bommelsfeesten te organiseren. Dat is het belangrijkste.”