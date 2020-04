Voorbereidingen Fiertel gaan verder: “Nog te vroeg om andere beslissing te nemen” Lieke D'hondt

01 april 2020

17u36 4 Ronse De voorbereidingen voor de Fiertel gaan tot nader order nog steeds door. Schepen van de Fiertel Ignace Michaux (CD&V) zegt dat het nog te vroeg is om een beslissing te nemen over eventuele maatregelen of een uitstel. De Fiertel wordt normaal gestapt op 7 juni.

“De voorbereidingen voor de Fiertel gaan gewoon verder, maar wel meer via een digitale weg”, vertelt de schepen. “Het is nog te vroeg om daar een andere beslissing in te nemen en we wachten af wat hogere overheden de komende weken nog beslissen. Waarschijnlijk zullen we eind april al meer weten.”