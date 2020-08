Volwassenen kunnen weer fietslessen volgen in Ronse Ronny De Coster

21 augustus 2020

14u36 0 Ronse Buurtsport Ronse organiseert opnieuw fietslessen, zelfs in tijden van corona. De cursussen vinden plaats in de maanden september en oktober.

Er is een cursus overdag en één in de avond- en weekenduren. We hopen zo een oplossing te bieden voor de mensen die omwille van werk of opleiding zich niet kunnen vrij maken overdag”, zegt Filip Neuville, medewerker Sport bij de stad Ronse.

Deelnemers leren in 14 lessen fietsen en zich zelfstandig verplaatsen in het verkeer. “We maken ze stap voor stap vertrouwd met de fiets, leren ze op– en afstappen, evenwichtsoefeningen op de fiets, remmen, bochten nemen, hindernissen nemen en de versnellingen gebruiken. Via autoluwe routes gaan we over naar fietsen in het verkeer”, legt Neuville uit. Deelnemen kost 17,50 euro per module.

4 modules

De cursus bestaat uit 4 opeenvolgende modules, met telkens een test op het einde. Als je slaagt voor de test, mag je naar de volgende module. De fietslessen zijn een initiatief van de stad Ronse, Burensport Vlaamse Ardennen, Fietsersbond Ronse en het Sociaal Huis Ronse.

Meer info: tel. 055/23.28.93 of via mail naar buurtsport@ronse.be