Vlaming nog altijd in coma na val van balkon op Ibiza: “Hij gleed uit voor hij sprong” Stéphanie Romans & Lieke Dhondt

18 juni 2019

05u00 31 Ronse Een lang vrijgezellenweekend vieren op Ibiza: dat was het plan van Kjell Vandenborre (29). Na een nacht feesten wilde de elektricien uit Ronse van het balkon in het zwembad duiken. Hij gleed uit en viel met zijn hoofd op de zwembadrand. Artsen proberen hem geleidelijk uit zijn coma te halen.

De hechte vriendengroep uit het Oost-Vlaamse Ronse keerde gisteren verslagen terug uit Ibiza. Na het ongeluk van Kjell Vandenborre, heeft niemand nog gelachen, gedanst of geproost op het aankomende huwelijk van de bruidegom uit het clubje. Ze zijn bezorgd om hun kameraad, die levensgevaarlijk gewond geraakte nadat hij op het feesteiland van het balkon was gevallen.

Veel breuken

De groep kwam vrijdag aan in het complex Arlanza, een toren met appartementen in de populaire toeristenwijk Playa d'en Bossa, iets buiten Ibiza-stad. "Vrijdagavond is de hele groep meteen op stap geweest. Pas rond 4 uur 's ochtends kwamen ze terug bij het hotel", vertelt een jeugdvriend van Kjell. Hij was niet mee naar Ibiza maar hoorde intussen wel wat er die zich die nacht heeft afgespeeld. "Enkele feestvierders wilden - waarschijnlijk na wat drankjes - vanop het eerste balkon in het zwembad duiken. Ook Kjell. Maar nog voor hij zich kon afzetten, gleed hij uit. Hij viel van het balkon en belandde met zijn hoofd op de zwembadrand. Ik weet niet of Kjell de eerste was die zou springen. Maar ná hem heeft niemand het nog gewaagd. Iedereen was in shock."

Terwijl de ambulance onderweg was, lag Kjell bewusteloos langs het zwembad. "Na de val bloedde hij uit zijn oor. Dat is geen goed teken", zegt de jeugdvriend. "In de ambulance is hij wel weer bij bewustzijn gekomen. Hij heeft zelfs gepraat. In het ziekenhuis hebben ze hem in coma gebracht, omdat hij door de klap schade kan hebben in zijn hoofd. Hij heeft ook een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een gebroken schouder. Via een katheter laten ze nu (gisteren, red.) vocht uit zijn hoofd wegvloeien zodat de druk afneemt."

Papa wacht thuis

Kjells moeder Patricia en zus Yana vlogen zaterdag zo snel mogelijk naar Ibiza. "Patricia was erg overstuur. Ze had nog nooit eerder gevlogen en nu moest ze halsoverkop naar Ibiza voor haar zoon", aldus de jeugdvriend. Vader Eric wachtte thuis op nieuws. Of hij ook nog naar Ibiza gaat, hangt af van de evolutie van Kjells gezondheid.

Gisteren probeerden artsen onze landgenoot uit zijn kunstmatige coma te halen. Zijn situatie gaat in elk geval de goede kant op, klinkt het. De medicatie werd al afgebouwd en artsen zouden proberen om hem geleidelijk wakker te laten worden.

De Spaanse autoriteiten waarschuwden na het ongeval voor het zogeheten 'balconing'. Sinds 2010 zouden aan de Spaanse costa's en op Mallorca en Ibiza al een twintigtal mensen gestorven zijn doordat ze vanaf een balkon in een zwembad probeerden te springen.