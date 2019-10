Vitrineg(l)oed zet Ronse in vuur en vlam Lieke D'hondt

11 oktober 2019

21u19 0 Ronse Gezellig druk in de winkelstraten van Ronse vrijdagavond. De Unie der Handelaars organiseerden er Vitrineg(l)oed, een etalagewedstrijd met heel wat vurige randanimatie.

De deelnemende handelaars kregen anderhalf uur de tijd om hun etalage aan te kleden in het thema ‘vuur’. De winkeliers lieten zich van hun creatiefste kant zien met kaarsen, knipsels, brandweerhelmen en levende etalages. In de straten was het vuur ook niet weg te denken. Voor de gelegenheid ging de straatverlichting uit en werden de vuurkorven bovengehaald. Steltenlopers van Night Colors en vuurshows van Part à Fou maakten het spektakel compleet. Ook de bezoekers konden in de prijzen vallen tijdens de etalagewedstrijd. Wie de winkels bezocht, mocht mee bepalen welke etalage de mooiste was en er werden ook etentjes verloot.