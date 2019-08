Vissterte na clandestien oppompen van water uit vijver in Ronse Ronny De Coster

11 augustus 2019

22u16 82 Ronse In Ronse proberen de brandweer en vrijwilligers van de dierenbescherming een paar duizend vissen te redden. Zondagavond is een vissterfte vastgesteld, nadat een waterbekken bijna is leeg geraakt. Volgens buren is het peil dramatisch gezakt als gevolg van het clandestien wegpompen van water. “Aannemers komen hier ’s nachts massaal water halen en grote tanks vullen”, vertelt een getuige.

Het waterbekken bevindt zich aan de Bieststraat nabij het voetbalveld van KSK Ronse. Duizenden vissen springen er op en happen naar lucht. Het was de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen die er zondagavond politie en brandweer bijhaalde. “Een buur had ons gemeld, dat er honderden en misschien wel duizenden vissen aan het sterven waren”, vertelt Lucie Van Wittenberge, inspectrice van de dierenbeschermingsorganisatie.

Onverantwoordelijk

Zij reageert geschokt. “Hoe onverantwoordelijk moet je wel zijn om een vijver leeg te pompen waar zoveel vissen in zwemmen? Hier zitten grote karpers, bliek en duizenden kleinere vissen waaronder goudvis. Het is verschrikkelijk om te zien hoe die nu massaal een doodstrijd leveren. Wij gaan zeker een klacht indienen”, maakt ze zich sterk.

Alle vissen opscheppen

De brandweerpost van Ronse is met verschillende teams ter plaatse om de stervende vissen alsnog te redden. “Het is natuurlijk onmogelijk om deze hele grote vijver weer met water gevuld te krijgen. Dat zou massaal veel water vereisen en vele uren duren. Daarom gaan we proberen om met netten zoveel mogelijk vissen op te scheppen. We zullen die meenemen in tonnen en ergens onderbrengen. Als het water in deze vijver weer op peil is, kunnen ze terug. We hopen zoveel mogelijk vissen te redden, maar het valt absoluut niet te voorspellen hoe goed dat zal lukken”, licht brandweerofficier Jonathan Jouret toe.

De brandweer krijgt ook de hulp van vrijwilligers van de dierenbeschermingsorganisatie.