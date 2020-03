Villa Madonna nu ook deels publiek toegankelijk: huur de tuin en bel-etage voor seminarie, fotoshoot of brainstormsessie Lieke D'hondt

08 maart 2020

16u54 0 Ronse

Villa Madonna aan de Kruisstraat in Ronse zet haar deuren open voor publiek. Eigenaars Caroline Van den Bossche en Joost Van Goethem stellen de bel-etage en de tuin van de woning beschikbaar voor seminaries, fotoshoots, filmopnames, brainstormsessies en andere rustige activiteiten.

Anderhalf jaar geleden verhuisden Caroline en Joost met hun drie kinderen van hun nieuwbouwwoning in Lovendegem (Lievegem) naar Villa Madonna in Ronse. Ze waren op zoek naar een unieke woning met veel karakter en een ziel. “Dat hebben we in Villa Madonna gevonden. In tegenstelling tot veel gelijkaardige woningen is hier de authenticiteit bewaard gebleven”, vertellen Caroline en Joost. “De villa is gebouwd in 1906 door een vrederechter en was oorspronkelijk een zomerverblijf. Later is het pand omgebouwd tot wat het nu is. De voorbije twintig jaar was het een architectenbureau met woning en de eigenaars hebben veel werk gestoken in de renovatie van de woning. De originele elementen zijn bewaard gebleven. Wij hebben ons de afgelopen maanden vooral toegespitst op wat opknapwerk en de tuin. Het domein rond de villa was helemaal verwilderd en dat heeft Joost aangepakt. Dat vinden we belangrijk, want de tuin is echt bedoeld als een aanvulling op het huis.”

Ook de meubelen in het huis zijn bijzonder. Toen het gezin de woning kocht, stond het helemaal leeg. “We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om tweedehands meubelen te kopen die bij het huis passen. We zijn ook in contact gekomen met de achterkleinkinderen van de oorspronkelijke eigenaars en hebben van hen enkele originele meubelen kunnen terugkopen.”

Erfgoed

Villa Madonna is beschermd erfgoed, waardoor Joost en Caroline met heel wat regels rekening moeten houden. “We mogen met het huis niet doen wat we willen. De ramen zijn bijvoorbeeld enkel glas, en dat mogen we niet vervangen. Daardoor swingen de rekeningen soms de pan uit. We mogen ook in de tuin niet doen wat we willen: we moeten bijvoorbeeld gespecialiseerde boomverzorgers vragen voor onze bomen. De kosten lopen daardoor op en dat heeft ons op het idee gebracht om een deel van het huis ook open te stellen voor publiek. Op die manier kunnen we wat geld in het laatje brengen waarmee we kunnen investeren in Villa Madonna. Er zullen namelijk altijd kosten zijn.” Concreet verhuren Caroline en Joost de bel-etage en tuin van het kasteel voor rustige activiteiten. Dat kan variëren van seminaries en productvoorstellingen tot filmopnames, fotoshoots en tentoonstellingen. “We hebben ook een overeenkomst met Toerisme Ronse om gegidste rondleidingen te geven in dit deel van de woning en de tuin. We voelen dat er bij de Ronsenaars veel interesse is voor de woning, dus op die manier kunnen we daaraan tegemoetkomen.”

Meer info over de mogelijkheden in Villa Madonna is terug te vinden op de website villamadonna.be.