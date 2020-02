Vijftiger lag twee weken dood in zijn woning in Ronse Ronny De Coster

26 februari 2020

20u07 20 Ronse In zijn appartement aan de Watermolenstraat in Ronse is een man van 52 jaar levenloos aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken, dat de man al twee weken overleden was.

Een wetsdokter kwam tot de bevinding dat het niet gaat om een verdacht overlijden. De man woonde alleen. Het is al de twee keer in een week tijd, dat hulpdiensten in Ronse een alleenstaande thuis dood aantreffen. Vorige week is in haar huis ook een overleden bejaarde dame gevonden. Ook daar ging het om een natuurlijk overlijden.