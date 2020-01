Vijf tips voor het weekend: van carnaval in Ronse tot jazz in Deinze Redactie

22 januari 2020

10u07 0

Ronsese Bommelgekte

In Ronse barst zaterdag de Bommelgekte los. Het carnaval is een hoogtepunt voor veel Ronsenaars en start zaterdag met een ochtendstoet om 10.15 uur. Het hoogtepunt van de dag is de avondstoet die vanaf 18 uur door het centrum van de stad trekt. Dit jaar willen de Bommels uitpakken met een nieuw Belgisch record: dat van de langste polonaise. De recordpoging wordt ondernomen na de avondstoet, op de Grote Markt. Meer info vind je op www.bommelsfeesten.be.

Sofa Sounds in Gent

Een reeks intieme huiskamerconcerten bijwonen en tegelijk het Kittenhuis Gent steunen, ideaal voor een rustige zaterdagnamiddag. En dat is precies wat de eerste editie van Sofa Sounds inhoudt. Vanaf 15 uur treden Kuusi, Nimbus Cart, Biscuit Sundown en Jarvin op in de unieke settings. Om 18 uur is er een aperitiefmoment met een foodtruck en jeneverbar en om 20 uur start het slotconcert van Winterfort. Voor de eerste concerten betaal je 8,65 euro, het laatste concert is gratis en vrij toegankelijk. Plaats van afspraak is het Open Huis in Ledeberg. Alle info en tickets: www.facebook.com/sofasoundsgent.

Kerstboomverbranding met fakkeltocht

Kerstboomverbrandingen worden niet meer zo vaak georganiseerd, maar in Wortegem-Petegem houdt vzw Ons Dorp de traditie wel nog levend. De kerstbomen uit de gemeente worden om 19.30 uur in brand gestoken in de weide aan de Processiestraat en de Diepestraat. Vooraf kan je om 18.30 uur deelnemen aan een gezellige fakkeltocht of je kan terecht in de ‘kerstboombar’ om op te warmen met een drankje.

Driekoningenommegang in Wondelgem

Op de valreep nog driekoningen lopen kan zaterdag in Wondelgem (Gent). De Driekoningenstoet vertrekt vanaf 16 uur aan Den Dries. De ommegang kan elk jaar op veel belangstelling rekenen van inwoners uit alle hoeken van de gemeente. Ook dit jaar belooft de stoet een gezellig gebeuren te zijn, waar nog duchtig nieuwjaarswensen worden uitgewisseld.

Jazzy Sunday in Deinze

VtbKultuur brengt een streepje muziek op zondag tijdens Jazzy Sunday in Deinze. Deze keer nodigt het gitariste Rebakka Van Bockstal uit. Samen met haar RVB Quartet speelt ze in de kleine zaal van het Leietheater haar muziek. Het optreden start om 17 uur. Wie erbij wil zijn, betaalt 8 euro, tickets bestellen kan via www.leietheater.be/tickets.