Vijf medewerkers en twee bewoners woonzorgcentrum De Linde besmet met coronavirus Lieke D'hondt

30 maart 2020

09u57 16 Ronse Vijf medewerkers en twee bewoners van woonzorgcentrum De Linde in Ronse zijn besmet met het coronavirus. Zes andere bewoners vertonen milde symptomen en zijn getest op het virus. Zij wachten nog op de resultaten.

“Ondanks onze doorgedreven hygiëne en strikte maatregelen bij bewoners en medewerkers, zijn toch besmettingen met het coronavirus vastgesteld”, vertelt directeur Tom Aelbrecht. “Afgelopen vrijdag was er sprake van één bevestigde besmetting, maar amper twee dagen later blijkt het effectieve aantal al toegenomen te zijn. Alle families zijn ondertussen ingelicht. Daarnaast verzekeren wij dat alle bewoners met de juiste zorg en warmte verder worden omringd. Blijf vooral warme aanmoedigingen en kaartjes sturen. Ze geven onze medewerkers en bewoners de kracht om door te gaan.”

Sinds de vaststelling dat het coronavirus in het woonzorgcentrum is binnengeraakt, is het zogenaamde ‘outbreak-plan’ in het rusthuis geactiveerd. Er is voortdurend constructief overleg tussen het woonzorgcentrum, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Coördinerend en Raadgevend Arts en het stadsbestuur. De positief geteste bewoners zijn afgezonderd in een daarvoor speciaal ontworpen afdeling en stellen het volgens de directie verrassend goed. De positief geteste medewerkers blijven thuis in ziekteverlof en de overige bewoners verblijven preventief in hun kamer. Ze worden net als de medewerkers twee keer per dag gecontroleerd en van zodra er symptomen opduiken worden extra tests uitgevoerd.

De directie en het bestuur van Ronse sturen er ondertussen ook op aan om bijkomende coronatesten te kunnen uitvoeren op al het zorgpersoneel zodat de verspreiding op korte termijn ingedamd kan worden.