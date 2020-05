Vier slechtvalkkuikens geboren in Sint-Hermestoren Lieke D'hondt

12 mei 2020

16u35 1

Niet alleen in de Walburgatoren in Oudenaarde wonen slechtvalken, ook de Sint-Hermestoren is de thuisbasis van een koppel. Ze delen hun nest nu met vier kuikens. Natuurpunt kon mooie beelden maken van de jonge slechtvalkjes. Ze zijn ondertussen geringd en groeien flink verder. Zes weken na het uitkomen zouden de beschermde roofvogels klaar moeten zijn om voor het eerst uit te vliegen.