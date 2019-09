Vesaliusinstituut voor verpleegkunde organiseert spaghettiavond Lieke D'hondt

30 september 2019

15u42 0 Ronse Het Vesaliusinstituut voor verpleegkunde organiseert op vrijdag 18 oktober een nieuwe spaghettiavond.

Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in de school in Ronse voor spaghetti bolognaise of een vegetarische versie. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen tot 12 jaar kunnen al voor 8 euro een kaart kopen. Reserveren en betalen moet gebeuren voor maandag 14 oktober via het secretariaat van de school. Meer info via Ina.VanImschoot@vesaliusverpleegkunde.be.