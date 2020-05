Verzamelaars kunnen nieuwe ‘Fierteltegel’ kopen bij Maatschappij der dragers van Sint-Hermes Lieke D'hondt

08 mei 2020

11u32 1 Ronse D e dragers en de belders van de Fiertel pakken dit jaar opnieuw uit met de verkoop van tweehonderd keramische tegels. Het verzamelobject moet geld in het laatje brengen om onder meer een wapenschild en ceremonieel vaandel te ontwerpen.

Voor het tweede jaar op rij verkoopt de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes tweehonderd tegels met een aquarel van Anne Meerschaert. “Met de verkoop brengen we wat zaad in het bakje om de werking van de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes mogelijk te maken, om de zorg voor het schrijn en de bellen te garanderen en om bijvoorbeeld aangepaste kledij te kopen voor onze dragers en belders”, zegt voorzitter Wim Vandevelde. “Dit jaar zullen we de middelen ook inzetten voor het ontwerp van een wapenschild en de aanmaak van een stijlvol ceremonieel vaandel. In het najaar zal er een plechtigheid plaatsvinden om de wapenbrief te overhandigen. De inwijding van het vaandel is voorzien voor de erediensten naar aanleiding van de tweede verjaardag van de verheffing van de Sint-Hermeskerk tot Sint-hermesbasiliek in februari 2021.”

Wie een tegel wil bestellen, kan een e-mail sturen naar fierteldragers@outlook.com. De personen die vorig jaar al een tegel hebben gekocht, zullen de kans krijgen om hetzelfde nummer aan te kopen.