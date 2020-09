Verpleegkundige Olivier opent wondzorgcentrum in Ronse: “Hiermee ontlasten we de ziekenhuizen” Lieke D'hondt

28 september 2020

13u51 0 Ronse Olivier Wauters opent in de Zonnebloemstraat 15 in Ronse het wondzorgcentrum WondConnect. Patiënten kunnen in de praktijk terecht voor wondverzorging die anders in het ziekenhuis zou gebeuren. “We vullen hiermee een leemte in en ontlasten de ziekenhuizen.”

Als gediplomeerd verpleegkundige gespecialiseerd in de wondzorg is Olivier Wauters de ideale persoon om een wondzorgcentrum te openen in Ronse. “Wondverzorging op maat hoeft niet altijd in ziekenhuizen te gebeuren”, vertelt hij. “We vullen hiermee een leemte in en ontlasten de ziekenhuizen. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen overnemen in correcte en hygiënische omstandigheden en voor de patiënten wordt alles financieel haalbaarder. Overleg met artsen blijft belangrijk, maar zij kunnen naar WondConnect doorverwijzen.” In het wondzorgcentrum volgen de verpleegkundigen ook de evolutie van het aanbod verbandmateriaal, farmaceutische producten en de toepasbare therapieën op. “Dat is nodig om een correct toepasbaar behandelingsplan op te stellen”, zegt Wauters.

Meer info op www.wondconnect.be.