Vernieuwde Memling pakt uit met bijzonder concept inclusief uitgebreide collectie fototoestellen Lieke D'hondt

23 september 2020

16u18 1 Ronse De Memling op de Kleine Markt in Ronse gaat een nieuw leven

tegemoet. Het gekende café in de Vrijheid heeft de afgelopen maanden een grondige make-over gekregen en is klaar om de Ronsenaars en toeristen te ontvangen met zicht op de Sint-Hermesbasiliek. De Memling op de Kleine Markt in Ronse gaat een nieuw leventegemoet. Het gekende café in de Vrijheid heeft de afgelopen maanden een grondige make-over gekregen en is klaar om de Ronsenaars en toeristen te ontvangen met zicht op de Sint-Hermesbasiliek.

Uitbaters Pascal Gevaert, Tim De Backer, Emmely Vandorpe en Evy Blancquart stellen trots hun vernieuwde Memling voor. Het karaktervolle café met tal van authentieke elementen heeft een bijzonder concept meegekregen: je vindt er een grote collectie fototoestellen en andere pronkstukken. “De vernieuwing van de Vrijheid twee jaar geleden was voor ons het startsignaal van ons verhaal”, vertelt Evy. “We wilden opnieuw leven in de brouwerij brengen, zoals dat vroeger het geval was. We zijn beginnen brainstormen en kwamen via iemand uit onze vriendenkring in contact met de familie van de overleden fotograaf Hugh Heller uit Stabroek. Hij was een verzamelaar van oude fototoestellen. We hebben zijn familie kunnen overtuigen om de toestellen in bruikleen te nemen en tentoon te stellen in Ronse. Op die manier kan het grote publiek van de collectie genieten. We zijn de familie dan ook dankbaar dat we deze pronkstukken op een respectvolle manier kunnen etaleren en zo ook een eerbetoon kunnen brengen aan Hugh Heller.”

Meerwaarde

Het blijft in de Memling bovendien niet enkel bij fototoestellen, er zijn ook verschillende attributen te zien, zoals oude reclameborden, pellicule doosjes en een oude projector uit cinemazaal Familia in Ronse. “We denken dat onze collectie een meerwaarde zal zijn voor het toerisme in Ronse, fotografieliefhebbers en verzamelaars. Ook de Ronsenaars zullen smullen van ons concept”, klinkt het bij de uitbaters. Ondertussen is de Memling ook officieel geopend. Berenice Verhellen en Antoine Bourlez, de vorige uitbaters van de zaak op de Kleine Markt, kregen de eer om het eerste pintje te tappen.

Wie zelf een kijkje wil nemen in de Memling, kan er elke dag vanaf 10 uur terecht. De volledige collectie die is opgesteld in de mooie vitrinekasten is ook te bewonderen op de website van de zaak: memlingronse.be.