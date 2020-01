Vernieuwd station van Ronse is officieel ingehuldigd, nog geen duidelijkheid over extra treinen Lieke D'hondt

14 januari 2020

18u31 0 Ronse Het vernieuwde station van Ronse is nu ook officieel geopend. De nieuwe perrons, de parking en de fietsenstalling moeten het station een modernere en meer toegankelijke omgeving bieden. Infrabel, de NMBS, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ronse engageren zich om de stationsomgeving de komende jaren nog meer te moderniseren.

Elke week nemen gemiddeld zesduizend reizigers de trein in Ronse. Zij hebben de vernieuwingen vast al opgemerkt: de parking is verhuisd naar de andere kant van stationsgebouw en biedt plaats aan 182 wagens, dubbel zoveel als de oude parking. De nieuwe overdekte fietsenstalling is eveneens groter dan de oude: er kunnen één derde meer fietsen geparkeerd worden. Er is plaats voor 186 fietsen. Er zijn ook tien plaatsen voorzien voor bromfietsen en grotere fietsen. “De NMBS en de stad Ronse hebben sinds maart 2019 gewerkt aan de nieuwe parking en fietsenstalling”, zegt districtsmanager van NMBS Stations Sam Haccour. “De parking is meer dan een grijze asfaltvlakte. We hebben gekozen voor grasbetontegels en er zijn een aantal bomen geplaatst. Rondom de parking komt nog een bomen- en struikengordel.” Er is ook rekening gehouden met minder mobiele mensen. Zij kunnen parkeren op één van de acht speciale parkeerplaatsen en via het hellend vlak naar de perrons gaan. Die zijn in 2017 al vernieuwd. Infrabel verhoogde ze tot 75 centimeter, zodat het voor reizigers eenvoudiger is om op of van de trein kunnen stappen. De perrons zijn ook verschoven voor de veiligheid van de reizigers.

Infrabel heeft de komende maanden nog plannen met betrekking tot Ronse. “We plannen extra investeringen op de lijn 86. De tunnel in Louise-Marie zal vernieuwd worden en we gaan een aantal bruggen aanpassen. Er komt ook een aantal kilometers nieuw spoor bij en we zullen van de gelegenheid gebruik maken om de passerelle in het station van Ronse in een nieuw jasje te steken”, zegt David Van de Sype van Infrabel.

Vergroenen

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is tevreden met de vernieuwingen aan het station, maar benadrukt dat het werk nog niet gedaan is. “Tien jaar geleden hebben we met verschillende partners een masterplan voor de stationsomgeving ontworpen, maar dat plan is nooit uitgevoerd. Het is nog steeds ons voornemen om de omgeving te vergroenen en er een mobipunt te realiseren. We stellen dan ook voor om een subsidieaanvraag in te dienen om een extern studiebureau aan te stellen dat ons kan helpen bij de nieuwe invulling. Zo vragen we ons af wat we kunnen doen met het stationsgebouw, dat grotendeels leeg staat. Er is ook de kwestie van het busstation dat niet meer in goede staat verkeert. Bovendien hebben we vernomen dat de verkoopprocedure voor goederenloods naast het station is opgestart door de NMBS. Aangezien dat een geklasseerd gebouw is, willen we dat de koper daar met respect mee omgaat. Het was beter geweest als we daarover op voorhand afspraken hadden kunnen maken met de NMBS.”

En kan het vernieuwde station van Ronse nu ook rekenen op meer treinen zoals het stadsbestuur vraagt? Het antwoord op die vraag is nog niet duidelijk. De NMBS stelt elke drie jaar een nieuw vervoersplan op. In april of mei van dit jaar zal de spoorwegmaatschappij naar buiten komen met dat nieuwe plan.