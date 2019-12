Verkeersveilige nacht... tot automobilist met 83 km/uur door zone 30 scheurt Ronny De Coster

01 december 2019

11u38 0 Ronse Tijdens de Verkeersveilige Nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in Ronse een chauffeur betrapt, die met maar liefst 83 kilometer per uur door de zone-30 reed in de Hoogstraat. Nog 58 andere bestuurders kregen een boete voor overdreven snelheid.

In de Hoogstraat in het centrum van Ronse gingen 12 van de 85 gecontroleerde auto’s over de limiet van 30 kilometer per uur. Van de 175 auto’s die aan Hogerlucht aan de flitser van de politie passeerden, reden er 11 te snel. In de Ninovestraat is 20 van de 410 chauffeurs beboet en op de Elzeelsesteenweg, waar 50 kilometer per uur de limiet is, waren 16 van de 104 auto’s in overtreding. De snelste reed daar 93 kilometer per uur.