Verkeershinder door werken rond Kleine Marijve Lieke D'hondt

20 februari 2020

18u54 0 Ronse De Kleine Marijve in Ronse krijgt nieuwe nutsleidingen. De aannemer is er al gestart met de werken en neemt momenteel de Bredestraat onder handen vanaf het kruispunt tot de Grote Marijve. Daar is nog tot 21 februari enkel eenrichtingsverkeer mogelijk.

Ondertussen wordt de Elzelestraat vanaf het kruispunt met de Bredestraat tot de spoorweg eveneens aangepakt. Nog tot 6 maart wordt er gewerkt in zones van vijftig meter, waardoor het verkeer even over het andere rijvak moet rijden. Tussen 2 maart en 20 maart is het vervolgens de beurt aan de Zénobe Grammestraat en de Grote Marijve vanaf het kruispunt met de Elzelestraat. De rijweg zal er afgesloten zijn. De werken eindigen in de Kleine Marijve vanaf de Zénobe Grammestraat tot de Elzelestraat. De aannemer zal daar werken tussen 16 en 27 maart. De rijweg zal er eveneens afgesloten zijn.