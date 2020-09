Verdachte van meerdere overvallen op vrouwen in Ronse is aangehouden Ronny De Coster

06 september 2020

18u13 0 Ronse De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een man aangehouden die verdacht wordt van verschillende diefstallen met geweld. Hij zou minstens vijf vrouwen van juwelen hebben beroofd.

Agenten van de recherche van de politie van Ronse waren al een tijd in verhoogde staat van paraatheid, omdat er de voorbije twee weken al vier aangiften waren gebeurd door dames die op straat waren bestolen. De feiten speelden zich de voorbije weken af op straat in Ronse: de belager trok hardhandig de halsketting van zijn slachtoffers los en sloeg ermee op de vlucht.

Gekend bij het gerecht

Vrijdagavond liep de verdachte tegen de lamp, toen hij toesloeg in de buurt van de Wijnstraat. De man werd door omstaanders omsingeld. Politieagenten waren snel ter plaatse en konden de man arresteren. De verdachte, die geen onbekende is bij het gerecht, is dit weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hem heeft aangehouden.