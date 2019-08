Veel volk op eerste avond van Ronse Opscène

Ronse

Het nieuwe concept van Ronse Opscène valt duidelijk in de smaak. Nadat de samenwerking met Pete’s Promotions begin dit jaar afsprong, stond de stad er alleen voor om het gratis festival te organiseren. Op korte tijd is het stadsbestuur er wel in geslaagd een gesmaakt programma uit te werken dat de Ronsenaar op de eerste avond alvast aan het zingen en dansen bracht.