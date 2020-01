Veel meer incidenten dan vorig jaar tijdens Bommels: “Jammer, maar een gevolg van deze tijd” Lieke D'hondt

13 januari 2020

17u51 0 Ronse De Bommelsfeesten in Ronse zijn dit weekend allerminst rustig verlopen. Los van de jaarlijkse vechtpartijen was de politie dit jaar druk in de weer met het opvolgen van verschillende incidenten waarbij jongeren met voetzoekers gooiden en schade aanrichtten aan voertuigen. “Jammer dat zo’n dingen gebeuren, maar ik vrees dat het een gevolg van deze tijd is”, zegt voorzitter van de Raad der Bommels Guy De Vos.

Vorig jaar werden de politiediensten geconfronteerd met vandalen die een molotovcocktail in een politieauto wilde gooien, maar dit jaar beleefden de agenten van dienst nog onrustigere Bommels in de nacht van zaterdag op zondag. Vanaf 20 uur tot ongeveer 4 uur ’s ochtends waren de diensten druk in de weer om vandalen die op verschillende plaatsen in de stad herrie schopten, een halt toe te roepen. De jongeren waren er volgens de politie duidelijk op uit om de confrontatie met hen op te zoeken en een kat- en muisspelletje te spelen. Bij achtervolgingen en schermutselingen raakten uiteindelijk vijf agenten gewond. De politie nam een grote hoeveelheid voetzoekers in beslag en arresteerde veertien amokmakers, waaronder één minderjarige. Ze werden bestuurlijk aangehouden tot de ochtend wegens verstoring van de openbare orde. De politie schreef ook GAS-boetes uit. De zwaarste schade werd zaterdagavond aangericht in de Aatstraat. Daar gooiden de vandalen de ruit van een auto in en stichtten ze brand in de auto. Wellicht waren ze hetzelfde van plan in de Geraardsbergenstraat. Daar konden ze een autoruit ingooien, maar werden de daders verstoord door een bewoner. De politie kreeg ook achteraf nog meldingen van beschadigingen aan auto’s op andere plaatsen. Aan de muziekacademie in de Wolvenstraat moest een vuilbak eraan geloven door brandstichting. Eén van de vandalen werd ook betrapt in het bezit van cannabis.

“Jammer”

Voorzitter van de Raad der Bommels Guy De Vos is nog niet officieel op de hoogte gesteld van de incidenten die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden. “Het politionele luik van de Bommels is voor de politie, daar hebben wij ons niet mee te moeien. Achteraf zullen we wel een verslag krijgen over hoe de Bommels zijn verlopen. Als er incidenten zijn geweest, dan is dat jammer. Ik vrees wel dat het een gevolg is van deze tijd. Als je ziet dat de gele hesjes in Parijs wekenlang op televisie komen met hun acties, kun je wel verwachten dat dat elders navolging krijgt.”

De vandalenstreken tijdens de Bommels lijken een hoogtepunt te zijn van wat al weken in Ronse aan het sluimeren is. Hangjongeren veroorzaken op verschillende locaties in de stad overlast met bommetjes. De politie en het stadsbestuur proberen de problemen een halt toe te roepen, maar dat blijkt niet evident. Er zullen onder meer extra jeugdwerkers aangesteld worden om met de jongeren in dialoog te gaan om de problemen te ontmijnen.