Vaste Commissie voor Taaltoezicht onderzoekt meerdere klachten over de niet-naleving van de taalfaciliteiten in Ronse Lieke D'hondt

08 januari 2020

18u06 0 Ronse De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft verschillende klachten ontvangen over de niet-naleving van de wet op de taalfaciliteiten in Ronse. De commissie start nu met een onderzoek om na te gaan of de stad effectief één of meerdere overtredingen heeft begaan.

“We hebben een ruim aantal klachten ontvangen”, zegt voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht Emmanuel Vandenbossche. “Meerdere klachten gaan over hetzelfde, wat ons doet vermoeden dat er op een georganiseerde manier klacht is ingediend. Dat is natuurlijk het recht van de klagers en we gaan de klachten dan ook onderzoeken. In eerste instantie schrijven we de stad Ronse aan om na te gaan wat er precies aan de hand is.” De commissie brengt na het onderzoek een advies uit. Het staat de klagers nadien vrij om ook klacht in te dienen bij de provinciegouverneur of juridische stappen te ondernemen.

Straatnaamborden

De klachten zijn onder meer ingediend door Erik Van Der Eedt en Patrick Vanovertvelt, de respectievelijke oprichters van de politieke partij Respect en de beweging Ronse Bilingue/Renaix Tweetalig. Ze komen allebei op voor het behoud van de taalfaciliteiten en de correcte naleving ervan. Enkele klachten hebben betrekking op de straatnaamborden in de stad. Die zijn niet overal tweetalig, zoals dat volgens hen hoort in een faciliteitengemeente. Er zijn ook klachten neergelegd omdat in het recyclagepark alle aanduidingen uitsluitend in het Nederlands zijn en het OCMW-bord geen melding meer maakt van de Franse woord CPAS. Ook de openingsuren van de bibliotheek moeten volgens de klagers in twee talen geafficheerd worden en de website en het magazine ‘Ronse uw stad’ moeten volgens hen zowel in het Vlaams als in het Frans uitgegeven worden.

“Faciliteiten wel correct toegepast”

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is enkel op de hoogte van de klacht over de straatnaamborden. “De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft ons hiervan op de hoogte gebracht en we zullen ons standpunt daarover aan hen overmaken. Volgens ons passen we de taalfaciliteiten restrictief maar correct toe, zoals het in de omzendbrief-Peeters is beschreven. We hebben besloten de nieuwe straatnaamborden in De Vrijheid enkel in het Nederlands te voorzien omdat we van mening zijn dat de berichtgeving die gericht is aan een bredere bevolking dan enkel de Ronsenaars, enkel in het Nederlands moet gebeuren. De straatnamen zijn daar een goed voorbeeld van.” De informatie op de website van de stad vertalen in het Frans is volgens de burgemeester ook onbegonnen werk. “Alles vertalen is niet haalbaar, maar inwoners kunnen wel op aanvraag documenten opvragen in het Frans.”