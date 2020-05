Vandalen vernietigen al voor tweede keer monument voor mensen overleden aan kanker: “Dit moet stoppen” Lieke D'hondt

03 mei 2020

16u56 22 Ronse Het kunstwerk van de hand van Jan Leenknegt in het herinneringsbos in Ronse is al voor de tweede keer beschadigd door vandalen. In juli 2019 werd een stuk glas met de handtekening van Leenknegt uit het beeld gesneden, dit weekend werd het stukgeslagen.

Lotgenotenorganisatie SaBel plantte samen met familieleden van overleden kankerpatiënten de eerste bomen in het herinneringsbos aan de Drieborrebeekstraat in oktober 2017. Elk jaar worden er nieuwe bomen geplant, één per overleden kankerpatiënt. Het bos moet een plek worden familie en vrienden terecht kunnen om hun dierbaren te herdenken en herinneringen op te halen. In 2018 onthulde glaskunstenaar Jan Leenknegt er een monument als symbolisch geschenk aan iedereen die een inspanning doet om te vechten voor een beter leven. In de nacht van zaterdag op zondag is het beeld zwaar beschadigd door vandalen. Ook een boom is door de vandalen aangepakt. Jan Leenknegt heeft ondertussen aangifte gedaan bij de politie en ook Jean-Pierre Sanspeur, voorzitter van SaBel is aangeslagen. “Het is nu al de tweede keer dat dit gebeurt, het moet stoppen, want dit is schaamteloos. We gaan bekijken of we het kunnen beveiligen.”, reageert hij. Wie iets gezien heeft of tips heeft onder de dader, mag dat laten weten aan SaBel.