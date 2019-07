Vandalen snijden stuk glas uit kunstwerk in herdenkingsbos voor overleden kankerpatiënten Lieke D'hondt

01 juli 2019

12u10 0 Ronse Glaskunstenaar Jan Leenknegt heeft in het herdenkingsbos van SaBel een spijtige ontdekking gedaan. Vandalen hebben het monument dat hij speciaal voor het bos heeft gemaakt, beschadigd. Een stuk glas is uit het beeld gesneden. “Dat dit in het herinneringsbos voor overleden kankerpatiënten gebeurt, maakt het extra triest.”

Twee jaar geleden is lotgenotenorganisatie SaBel begonnen met de aanleg van een herdenkingsbos. Elk jaar plant de organisatie er één boom per lid dat aan kanker overleden is. Iedereen, maar vooral vrienden en familieleden van de overleden kankerpatiënten, kan het hele jaar door in het bos terecht om dierbaren te herdenken. In het midden van het bosje op het einde van de Drieborrebeekstraat staat een werk van glaskunstenaar Jan Leenknegt. Hij onthulde het monument in oktober 2018 en noemde het toen een klein geschenk aan iedereen die een inspanning doet om te vechten voor een beter leven. Vandalen hebben dat geschenkje nu beschadigd.

“Omdat er werken bezig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad langs het herdenkingsbos, besloot ik eens te komen kijken naar het monument”, vertelt Jan. “Toen zag ik dat er een stuk glas is weggesneden. Het is net het stukje waar mijn naam op staat. Het valt op hoe zorgvuldig de vandalen te werk zijn gegaan. Er zijn slechts hier en daar wat krassen van een mes, maar verder zijn er geen beschadigingen.”

Het valt op hoe zorgvuldig de vandalen te werk zijn gegaan bij het wegsnijden van het stuk glas. Er zijn slechts hier en daar wat krassen van een mes, maar verder zijn er geen beschadigingen Kunstenaar Jan Leenknegt

Wat de vandalen met het stuk glas willen doen, is een groot vraagteken. “Misschien willen ze er een kunstwerk mee vervalsen door er mijn naam onder te zetten, of misschien was het gewoon iemand die mij niet kan uitstaan. Ik hecht er niet zo veel belang aan, maar ik vind het wel triest dat zoiets hier in het herdenkingsbos gebeurt. Ik ben dan ook van plan het monument zo snel mogelijk te herstellen. Ik heb de afmetingen opgenomen en kan er een nieuw stuk glas inpassen.”

De kunstenaar is niet van plan om meteen naar de politie te stappen. “Maar als er een vervalst kunstwerk opduikt, zal ik dat uiteraard wel doen. Dan spreken we van vervalsing en dat kan ik niet door de vingers zien.”

Geen respect

Voorzitter van SaBel Jean-Pierre Sanspeur betreurt de vandalenstreek eveneens. “Het is echt jammer dat zoiets hier gebeurt. Met het bos willen we een plek creëren waar mensen hun dierbaren kunnen herinneren. Een beetje respect is hier dus zeker op zijn plaats. Wat hier is gebeurd, is laag bij de grond. Ik hoop dan ook dat het de eerste en laatste keer is dat we zoiets meemaken. Als het fietspad naast het bos helemaal is afgewerkt, zal er meer passage zijn. We hopen dat iedereen die hier langskomt eerbied heeft voor het herinneringsbos.”