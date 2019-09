Vanaf volgende week omrijden voor werkzaamheden op N60 tussen Ronse en Anvaing Ronny De Coster

05 september 2019

19u56 0 Ronse Op maandag 9 september 2019 starten de werkzaamheden voor het herstellen van het volledige wegdek N60 – Leuzesesteenweg vanaf de grens Ronse (Dergneau) tot aan de verbreding naar 4 rijvakken in Wallonië.

Er wordt gewerkt per weghelft, met eenrichtingsverkeer van Leuze naar Ronse in beide fasen. Het verkeer van Ronse naar Leuze wordt omgeleid.

Voertuigen van minder dan 3,5 ton kunnen via Viermaartlaan, Saint-Sauveurstraat, Rue Planchon, Rue Defliere, Rue L. Delaunoit, Rue Tour Notre Dame, Rue du Mont Doyelle.

Zwaarder verkeer moet via de N48 tot in Doornik en via E429 tot in Frasnes.

De werkzaamheden zouden naar schatting twee maand duren.

De verschillende fases van de werkzaamheden kunnen gevolgd worden op de website http://www.frasnes-lez-anvaing.be