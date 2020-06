Vanaf eind 2020 geen gebed maar les in de Sint-Pieterskerk Lieke D'hondt

26 juni 2020

11u02 7 Ronse De Sint-Pieterskerk in Ronse zal vanaf eind 2020 dienst doen als school voor de Campus Sint-Pieter van het Katholiek Onderwijs Ronse. In de kerk zijn ondertussen de nodige werken aan de gang om het gebouw om te vormen naar een basisschool.

De leerlingen en leerkrachten van Campus Sint-Pieter ruilen de lokalen in de Lorettestraat 190 eind dit jaar voor de kerk. Het schooltje verkeert al langer in slechte staat, waardoor grote renovatiewerken nodig zijn. “De aankoop van de kerk gaf ons meteen heel wat opportuniteiten om ruim honderd kinderen, van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar, onder te brengen in een modern en luchtig concept”, zegt PR- en communicatieverantwoordelijke van het Katholiek Onderwijs Ronse Kathleen Tonneau. “Architectenbureau Van Wassenhove heeft het plan getekend en aannemer Meuleman & Co zorgt voor de prachtige realisatie. De nieuwe school ligt in een groene omgeving die uitnodigt tot heel wat bewegings- en leeractiviteiten voor de kinderen. Er is ook een ruime parking, wat het voor de ouders dan weer praktisch maakt.”

De verbouwingswerken aan de kerk zijn nu nog bezig, maar eind 2020 zal ze feestelijk openen als school. Nieuwe leerlingen zijn nog welkom: inschrijven in de derde kleuterklas en het lager is nog mogelijk. Wie geïnteresseerd is, kan tussen 7 juli en 25 augustus contact opnemen via 055/61.25.00. De plaatsen zijn wel beperkt.