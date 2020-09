Van sportievelingen tot senioren: Ronsenaars kunnen voortaan ook sporten op ‘beweegbanken’ Lieke D'hondt

14u08 0 Ronse De sportdienst van de stad Ronse heeft geïnvesteerd in twee ‘beweegbanken’. Naast erop zitten kan je de bank ook gebruiken voor een sportieve workout. Een handige app toont de sportievelingen wat er allemaal mogelijk is met de bank en de sportdienst organiseert ter kennismaking de lessenreeks Bootcamp Ipitup.

Aan sportcomplex ’t Rosco kunnen de Ronsenaars vanaf vandaag twee beweegbanken vinden. De stad wil er een breed publiek mee aanspreken, van de sportieve Ronsenaar die een specifieke training wil afwerken tot senioren die wat meer willen bewegen. Er kunnen per bank zes personen tegelijk aan de slag, voorbeelden van oefeningen zijn ter plaatse afgebeeld en beschikbaar via een app op de smartphone.

In de wijken

“De banken staan voorlopig aan ’t Rosco, maar zullen nadien ook opgesteld worden in de wijken in de stad. Zo willen we op een laagdrempelige manier Ronsenaars aan het bewegen brengen”, zegt schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V).

Wie interesse heeft in de coronaproof lessenreeks rond de beweegbanken, kan zich via de webshop van de stad inschrijven. De lessen vinden vanaf 15 september plaats op dinsdag of op donderdag, telkens van 19 tot 20 uur. Deelnemen kost 40 euro voor 10 lessen.