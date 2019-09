Van sigarettenpeuken tot bureaustoelen: vrijwilligers ruimen Ronsese straten op Lieke D'hondt

22 september 2019

11u48 0 Ronse De Ronsese straten zien er opnieuw iets netter uit dankzij 102 vrijwilligers. Zij zijn zaterdag in het kader van World Cleanup day op pad gegaan met vuilniszakken en grijpers. Ze hebben 73 zakken restafval, 16 zakken PMD en 11 bakken glas opgeruimd.

Voor het tweede jaar op rij heeft JCI Ronse de wereldwijde actie gecoördineerd in Ronse. 102 vrijwilligers, waaronder ook de Kapoentjes, Kabouters en Welpen van de Scouts Ridders van de Fiertel, hebben een hele dag opgeruimd. “Onze actie vandaag lijkt voor sommigen een kleine druppel op een hete plaat maar alle beetjes helpen”, zegt commissiedirecteur Francis Goossens. “Elke verzamelde afvalzak ligt niet langer in de Ronsese straten of bosjes. Bovendien stellen we vast dat de straten die we vorig jaar hebben aangepakt er dit jaar opvallend netter bijliggen. Er zijn ook veel passanten die ons hebben aangesproken over de actie. We ruimen dus niet alleen de straten op, we maken mensen ook bewust dat de verandering start bij hen.”

Rubberlaarzen en gewapend glas

In totaal hebben de vrijwilligers 73 zakken restafval, 16 zakken PMD en 11 bakken glas verzameld. Vooral snoepverpakkingen, blikjes en sigarettenpeuken slingeren vaak rond in de stad, maar de opruimers van dienst vonden ook speelgoed, bureaustoelen, een leeslamp, pakjes bloem, rubberlaarzen, gewapend glas en zelfs slachtafval. “Elk jaar staan we weer met open mond te kijken naar onze vondsten” vertelt Francis. “Wie haalt het nu in zijn hoofd een leeslamp te droppen in een parkje terwijl je in éénzelfde moeite gewoon even in het containerpark kan langsgaan? Wij kunnen er alvast niet bij. Daarom organiseren we deze actie. We bedanken al onze opruimhelden en kijken er naar uit hen en meer mensen te mobiliseren voor de editie in 2020.”