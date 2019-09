Van Ronse naar Egypte: Britney Vandenabeele waagt kans in internationale miss-verkiezing Lieke D'hondt

15u18 7 Ronse Britney Vandenabeele is in de wolken. Na haar deelname aan de Miss Fashion-wedstrijd, waar ze het tot de finale schopte, mag ze naar Egypte voor de verkiezing van Miss Mermaid.

Het kroontje van Miss Fashion heeft ze niet kunnen verzilveren, maar het avontuur gaat voor Britney wel verder. Ze mag naar Egypte om België te vertegenwoordigen in de Miss Mermaid-verkiezing. “Het is voor mij een droom die uitkomt”, reageert Britney. Ze schreef zich oorspronkelijk in voor Miss Fashion om af te rekenen met de pesterijen waar ze in de lagere en middelbare school mee te maken kreeg. “Ik wil aan mijn pesters tonen dat ik wel iets kan bereiken, zelfs meer dan zij kunnen”, zegt Britney daarover.