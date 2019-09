Van de trein naar de deelfiets: ten laatste in 2023 moet het kunnen in Ronse Lieke D'hondt

26 september 2019

18u00 6 Ronse Ronse moet ten laatste in 2023 een volledig operationeel mobipunt hebben. De stad krijgt van Vlaanderen 17.250 euro en betaalt zelf 5.750 euro om aan het station een knooppunt te creëren waar reizigers makkelijk kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar verschillende vervoersmiddelen aan elkaar gekoppeld worden. Reizigers kunnen er vlot schakelen tussen de trein, bus, auto, deelauto, fiets of deelfiets. Negentien gemeenten in Oost-Vlaanderen krijgen de komende jaren een mobipunt en ook Ronse springt op de kar.

“Samen met de provincie gaan we een uniform netwerk in de verschillende gemeenten creëren”, zegt schepen van mobiliteit Jan Foulon (CD&V). “We krijgen daarvoor een subsidie van 17.250 euro van Vlaanderen en betalen zelf nog 5.570 euro. Er zal nu een studie gebeuren om te kijken hoe we het mobipunt gaan organiseren, maar we zijn wel al zeker dat er een fysiek punt komt waar reizigers alle info kunnen vinden. Naast het aanbod van De Lijn en de NMBS zullen ook autodelen en fietsdelen belangrijk zijn. We zitten daarvoor samen met Solva om te bekijken hoe we dat uniform kunnen organiseren en hoeveel deelwagens en -fietsen we moeten voorzien.”

Naast verschillende vervoersmiddelen voorziet het project ook de mogelijkheid om kluisjes te plaatsen waar pakjes geleverd kunnen worden. Op die manier kan de zogenaamde ‘last mile”, de laatste stap in het bezorgproces, ingekort worden.

Heraanleg stationsbuurt

Naast het mobipunt staat ook de vernieuwing van de stationsbuurt op het programma. “Het masterplan voor de stationsbuurt is ondertussen al tien jaar oud en is aan actualisatie toe”, vertelt Foulon. “We zijn het plan nu aan het verfijnen en bekijken ondertussen hoe we de verschillende vervoersmiddelen van het mobipunt op elkaar kunnen laten inspelen. We overleggen hierbij met de NMBS en Infrabel, want de aanpassing van de stationsbuurt is een complex gegeven omdat niet alle grond dezelfde eigenaar heeft.”

Het mobipunt van Ronse moet ten laatste in 2023 volledig operationeel zijn, maar schepen Foulon denkt dat het sneller kan. “We zijn ook nog bezig met de fietssnelwegen langs het station en die moeten ten laatste in 2021 klaar zijn. Alles zal nu dus in een stroomversnelling komen.”