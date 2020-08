Vakbonden klagen gebrek aan personeel en middelen in WZC De Linde aan Ronny De Coster

18 augustus 2020

21u18 18 Ronse Het gemeenschappelijk vakbondsfront haalt opnieuw hard uit naar het beleid het OCMW-woonzorgcentrum De Linde. Er wordt bespaard op middelen en personeel en de bewoners krijgen niet de zorgen die ze verdienen, klinkt het. De burgemeester en zijn schepen van Zorg benadrukken dat opgelegde maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid strikt opgevolgd worden, maar geven toe dat het beter kan met het onderhoud van het gebouw.

Het woonzorgcentrum De Linde heeft in de periode maart-april van dit jaar een enorme corona-uitbraak gekend: 85 bewoners en 36 personeelsleden raakten besmet met het corona-virus. Er zijn uiteindelijk ook 27 bewoners overleden.

“Hallucinante toestanden”

Sinds juni trekt het gemeenschappelijk vakbondsfront aan de alarmbel om de volgens haar hallucinante toestanden binnen WZC De Linde in Ronse aan de grote klok te hangen. “Vandaag, twee maanden na datum zijn de gevolgen nog erger voor het personeel maar ook voor de bewoners”, zeggen de vakbonden ACOD-LRB, CVod en VSOA-lrb in een gemeenschappelijke verklaring. “Misnoegde familieleden van bewoners reageren woedend op het beleid maar worden onder druk gezet door het OCMW om toch de zaken binnenskamers te houden. Mensen die hun beklag doen worden op hun beurt gerechtelijk aangeklaagd. Het water staat aan de lippen van het zorgpersoneel en zij vrezen dat door de huidige toestand niet meer in staat zijn de hoogstnodige zorgen te kunnen toedienen aan hun dierbare bewoners. Door de verrottingsstrategie van het bestuur worden de personeelsleden verplicht per shift minder uren te presteren en dat te compenseren met overuren en verlofuren”, aldus de vakbonden. “De bewoners, die 50 euro per dag betalen, hebben recht op een correcte behandeling, een luisterend oor, verstrooiing en een kamer die hygiënisch voldoet aan de aanvaardbare normen”, bedenken ze.

Geen bezoek

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) en Schepen van de Zorg Wim Vandevelde (N-VA) benadrukken in een reactie, dat in het De Linde de opgelegde maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid strikt opgevolgd worden. “Daardoor zijn er sinds mei geen besmettingen meer vastgesteld. Één van de huidige, opgelegde maatregelen is helaas dat de bewoners op dit moment geen bezoek op de kamer mogen ontvangen. Elke bewoner heeft wel de kans heeft om in een afgesloten ruimte tweemaal per week bezoek te ontvangen”, leggen ze uit.

Onderhoud

“Het merendeel van de bewoners en hun familie heeft begrip voor deze moeilijke situatie omdat het ook hun grootste bekommernis is dat het woonzorgcentrum virusvrij blijft. Enkele families hebben evenwel minder begrip voor de genomen maatregelen en vinden het ongehoord dat de bewegingsvrijheid van hun (groot)ouders beperkt wordt. Bij eventuele klachten kunnen zij gebruik te maken van de formele klachtenprocedure. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwart deze klachtenprocedure blijkbaar met een gerechtelijke procedure”, bedenken de burgemeester en de schepen.

Ze ontkennen dat er bespaard wordt op beschermingsmateriaal en personeel. “Maar. het klopt dat de laatste maanden, ten gevolge van enkele langdurig zieke personeelsleden, het onderhoud te wensen overliet. Wij hebben als bestuur dan ook beslist om begin deze maand twee bijkomende personeelsleden aan te werven in de onderhoudsploeg”, kondigen ze aan.