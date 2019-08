Urs De Tandt herontdekte na zijn studies de schoonheid van Ronse en nam de juwelierszaak van zijn vader over

Lieke D'hondt

29 augustus 2019

17u24 7 Ronse Ondernemen in Ronse, het is naar de buitenwereld toe niet altijd even evident. Toch zijn er heel wat ondernemers die Ronse niet zouden willen ruilen voor een andere stad. Urs De Tandt van juwelier De Tandt in de Wijnstraat is zo iemand. Hij verliet Ronse na zijn studies, maar keerde snel terug. “Ronse is duidelijk aan een opmars bezig.”

Urs De Tandt groeide op in Ronse en besloot na zijn studies aan het atheneum verder te studeren voor goudsmid en uurwerkmaker. “Na mijn studies ben ik blijven plakken bij een juwelier in Mortsel”, vertelt Urs. “Daar heb ik tien jaar gewerkt, maar uiteindelijk heb ik besloten terug te keren naar Ronse. Dat is altijd de bedoeling geweest, maar het blijft toch een beetje afwachten hoe een stad evolueert. Ronse was op een bepaald moment niet zo aantrekkelijk, maar de laatste jaren is dat wel veranderd. Ik heb het gevoel dat er een nieuw elan is en er duiken nieuwe zaken op in het straatbeeld. Er is wel nog werk aan de winkel, want we hebben een lange winkelstraat van de Wijnstraat tot aan het station. Daar zitten nu wat gaten in, maar ik hoop dat de leegstaande panden snel opnieuw ingevuld geraken. Volgens mij zijn we toch op de goede weg. Als je ziet wat er met de Vrijheid is gebeurd, weet je dat de heropleving van het winkelcentrum is ingezet.”

Goede band

Ronse is geen rijke stad, maar dat vindt Urs niet zo belangrijk. “Ronse is een stad met één van de laagste gemiddelde inkomens van Vlaanderen. Dat is voor mijn branche niet ideaal. Het gaat om luxeproducten en dus niet om zaken die je dagelijks nodig hebt. Het voordeel is wel dat ik niet van nul ben begonnen. Mijn ouders hebben de juwelierszaak al veertig jaar uitgebaat. Bovendien vind ik het leuk om oud-klasgenoten terug te zien in de winkel. Omdat ik ben opgegroeid in Ronse, heb ik meteen een goede band met mijn klanten. Het stoort me dan ook dat er een negatieve perceptie heerst over Ronse. Zelf ben ik even weggeweest en misschien was dat wel de perfecte manier om in te zien hoe mooi Ronse is. We hebben prachtige natuur en het stadscentrum is recent heraangelegd. Voor de ondernemers wordt ook veel gedaan, met onder andere het pop-up reglement en de subsidies voor gevelrenovatie. De Unie der Handelaars organiseert tot slot ook veel activiteiten om de mensen naar het centrum te trekken. Het is dan aan de handelaars om het aanwezige publiek naar hun zaak te lokken.”