Urban Forest vzw plant nieuw bos aan de Groeneweg: “We ijveren voor meer groen in de stad” Lieke D'hondt

31 oktober 2019

14u59 0 Ronse Er komt een nieuw bos van een kleine hectare groot aan de Groeneweg in Ronse. Griet Mortier heeft van de Oost-Vlaamse deputatie de toestemming gekregen haar weide om te vormen tot bos. “Elke extra boom is een positieve zaak.”

“Oost-Vlaanderen is één van de minst beboste gebieden in België. Daarom wil ik zelf mijn steentje bijdragen om daar verandering in te brengen”, legt Griet Mortier uit. Zij is samen met haar man en twee vrienden één van de stichters van Urban Forest vzw. “Met onze vereniging willen we niet alleen dit bos aanplanten. We ijveren in het algemeen voor meer groen en natuurlijke biotopen in de stad. Dat kan evengoed gaan om meer groen op de speelplaats of daktuinen in stedelijke gebieden of net daarnaast. In dit specifieke geval planten we drie- tot vierduizend streekeigen bomen aan. Dat gaat dan onder meer over eiken, beuken en tamme kastanjes. We zijn van plan om er een mooi geheel van te maken. Dat moet wel lukken, want de omgeving van de weide is ook al groen. Als we alles zijn beloop zouden laten gaan, zou de weide trouwens waarschijnlijk vanzelf bos worden. Hier en daar groeien zelfs al jonge boompjes. We zijn wel van plan om het allemaal wat sneller te laten gaan. Wellicht beginnen we volgend jaar met planten.”

Er zijn voorlopig nog geen plannen om het bos publiek toegankelijk te maken, maar de omgeving zal er wel de voordelen van voelen. “Naast het toekomstige bos loopt nu al een wandelpad, dus wandelen op de grens van het bos zal wel mogelijk zijn. Bovendien is elke extra boom een goede zaak en hier zullen er een paar duizend komen te staan”, verduidelijkt Griet.

N60

Het was voor Griet en haar collega’s Jens Meuleman, Niko Loman en Bart Demeestere van Urban Forest vzw wel even afwachten of het bos er effectief mocht komen. De stad Ronse gaf oorspronkelijk geen toestemming, onder meer omdat de private weide in een reservatiestrook voor de eventuele doortrekking van de N60 ligt. De Oost-Vlaamse deputatie heeft het licht ondertussen wel op groen gezet. De provincie is van oordeel dat het geen zin heeft om de bebossing tegen te houden met het oog op de uitbreiding van de N60. De reservatiestrook is namelijk een brede zone van ongeveer 240 meter breed, die naar alle waarschijnlijkheid niet volledig zal ingenomen worden door de N60. Er zijn bovendien ook andere zones in de reservatiestrook die al bebost zijn. “Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat het toestaan van de bebossing de eventuele toekomstige doortrekking van de N60 hypothekeert of onmogelijk maakt”, concludeert de deputatie.