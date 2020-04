Unizo Ronse deelt vloerstickers uit om social distancing visueel duidelijk te maken in winkels en bedrijven Lieke D'hondt

30 april 2020

11u47 1 Ronse Nu de bedrijven en winkels waarschijnlijk op 4 en 11 mei opnieuw open mogen, deelt de Ronsese Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) gratis vloerstickers uit aan de ondernemers in de stad. Op die manier kunnen ze aan hun klanten de social distancing visueel duidelijk maken.

“De stickers breng je aan op de vloer van een winkel, showroom, wachtruimte of andere publieke plaats”, zegt Ann Verbeke van Unizo Ronse. “Het aanbod is er voor handelaars, kmo’s, diensten en vrije beroepen. Met de vloerstickers garanderen de ondernemers de social distancing en creëren ze veilige plaatsen.”

Een gratis vloersticker bestellen, kan via de Facebookpagina van Unizo Ronse. “De bollen zijn vanaf volgende week beschikbaar en we versturen ze per post of leveren ze persoonlijk af. Het aanbod geldt voor alle ondernemers in Ronse, ook voor wie geen lid is van Unizo en dit tot zolang de voorraad strekt”, verduidelijkt Verbeke.