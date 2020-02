Unionvissers vieren dertigste verjaardag met nieuwe kampioenen en nieuwe voorzitter Lieke D'hondt

19 februari 2020

15u37 2 Ronse De Unionvissers van Ronse hebben hun dertigjarig bestaan en hun nieuwe kampioenen gevierd. Het bestuur maakt van de gelegenheid ook gebruik om een voorzitterswissel aan te kondigen.

Sam Opsommer is met 216,55 kilogram de beste visser van de club. Hij haalde bijna dubbel zoveel vis boven als Dimy Secember en Enrique Bourgeois die tweede en derde werden. Bij de senioren bleek Patrick Vunck de beste, met 90,3 kilogram vis. Gustaaf Verresen en Jean-Claude Vercaigne kaapten plaatsen twee en drie weg. De rode lantaarn is dit seizoen voor Peter Hammens.

De dertigste verjaardag van de club houdt ook wat verschuivingen in op vlak van het bestuur. Voorzitter Jean Paul Truyen is voortaan erevoorzitter, secretaris en penningmeester. Ronny Vanhumskerken is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn Jurgen Bansard, Gino Beaucamps en Marnic Vandermeys.