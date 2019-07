Unionvissers huldigen nieuwe koning en seniorkoning Lieke D'hondt

04 juli 2019

14u36 3 Ronse De Unionvissers blikken in Ronse terug op een geslaagde competitiewedstrijd die de nieuwe koning en seniorkoning heeft bepaald.

Sam Opsommer mag zich sinds de wedstrijd de nieuwe koning noemen. Hij viste 84 kilogram bijeen. Marc Geenens is met 26 kilogram in de categorie 50+ de seniorkoning. Schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) kwam de trofeeën overhandigen aan de winnaars in clublokaal café Vigorelli.