Unie der Handelaars creëert braderiegevoel tijdens koopdagen Lieke D'hondt

02 oktober 2020

10u19 3 Ronse De Unie der Handelaars in Ronse organiseert op 8, 9 en 10 oktober koopdagen met braderieprijzen. Het evenement is een aangepaste versie van de herfstbraderie om de handelaars de mogelijkheid te geven om na de moeilijke coronaperiode toch nog iets goed te maken.

De handelaars mogen tijdens de koopdagen hun producten buiten uitstallen en verkopen aan braderieprijzen. Op zaterdag 10 oktober zullen er tussen 10 en 18 uur ook standen opgesteld staan in het winkelcentrum met allerhande brocante. “Op die manier willen we een echt braderiegevoel creëren”, zegt Geert Van Den Hende. “En aangezien we voor een gezellige totaalervaring gaan, zullen we ook muzikale en andere animatie voorzien.” De Unie der Handelaars organiseert alles binnen de coronamaatregelen en zal ook stewards voorzien die een oogje in het zeil zullen houden.