Ulrich Libbrecht is inspiratiebron voor vormingsreeks Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender Lieke D'hondt

18 februari 2020

16u14 0 Ronse Het Huis van de Mens organiseert in Ronse samen met Vormingplus Vlaamse Ardennen – Dender en enkele partners een vormingsreeks gebaseerd op de filosofie van de in 2017 overleden professor Ulrich Libbrecht.

Docente Els Janssens van het Lemmensinstituut en de school voor comparatieve filosofie in Antwerpen begeleiden de vier sessies op 4, 12, 19 en 26 maart. Wie zich wil verdiepen in ideeën uit andere tradities en filosofieën uit de hele wereld wil toetsen aan de westerse manier van denken, kan zich via www.vormingplus-vlad.be inschrijven. Deelnemen kost vijf euro. De sessies vinden plaats in het Huis van de Mens in de Zuidstraat 13 in Ronse.